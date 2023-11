L'entraîneur du RC Lens balance après le fiasco

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le RC Lens a sombré sur la pelouse d'Arsenal. Après la rencontre, Franck Haise a tenté d'expliquer la défaite de son équipe face aux Gunners. Et le technicien des Sang-et-Or a affirmé que ses joueurs n'étaient pas capables d'évoluer au plus haut niveau sur la durée.

Après sa victoire à Bollaert le 3 octobre (2-1), le RC Lens a retrouvé Arsenal ce mercredi soir, et ce, lors de la cinquième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions. Et malheureusement pour les Sang-et-Or, ils ont essuyé une lourde défaite sur la pelouse de l'Emirates Stadium.

Mercato : Le PSG engagé dans un bras de fer pour un joueur de Deschamps https://t.co/p4gfrxcqDb pic.twitter.com/URCHBduwQS — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Arsenal n'a laissé aucune chance à Lens

Opposé une nouvelle fois à Arsenal, le RC Lens a pris l'eau ce mercredi soir en Ligue des Champions. En effet, les hommes de Franck Haise ont perdu 6-0 à l'extérieur. Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, l'entraineur des Sang-et-Or a expliqué cette énorme contre-performance.

«On ne peut pas être à cette hauteur de manière régulière»