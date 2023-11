Le RC Lens tient son nouveau patron, il jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens a perdu son patron la saison dernière. Pierre angulaire du projet nordiste durant plusieurs années, le milieu de terrain ivoirien a rejoint l'Arabie Saoudite l'été dernier. Le brassard de capitaine a, depuis, été repris par Brice Samba. Arrivé en 2022 dans le nord de la France, le portier tricolore s'est prononcé sur ce nouveau rôle.

Seko Fofana parti, le RC Lens a dû se trouver un nouveau patron dans le vestiaire. Un rôle repris et assuré depuis le début de la saison par Brice Samba, le portier nordiste. Calme et serein, le gardien de 29 ans est honoré de succéder à l'international ivoirien. Avant de défier Arsenal en Ligue des champions ce mercredi, Brice Samba a évoqué ce nouveau rôle au RC Lens.

RC Lens : Victime d'une «injustice», il enrage https://t.co/ZYdnCNZDK1 pic.twitter.com/3n8SWGvJNc — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Samba se prononce sur le capitanat

« Avec beaucoup de joie. Le coach a vu que je faisais partie des cadres, de par mes performances, l'aura que j'avais sur les autres, ma grosse voix... (rires). Cette âme de leader, je l'ai toujours eue. Je n'ai rien changé. Je peux paraître chiant pour les autres. Récemment Jo (Jonathan) Gradit m'a fait la remarque, à 4-0 contre Nantes, il restait trois ou quatre minutes et j'étais encore à crier derrière eux » a déclaré Samba. Au cours de cet entretien accordé à L'Equipe , l'international français a tenu à rendre hommage à son prédécesseur.

Samba a pris la succession de Seko Fofana