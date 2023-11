Feu vert pour un transfert historique au RC Lens ?

Thomas Bourseau

Champion du monde en 2018 et multiple champion d’Europe avec le Real Madrid, Raphaël Varane pourrait quitter Manchester United incessamment sous peu. Le RC Lens lui a publiquement rouvert les portes de son club formateur. Le départ de Varane ne serait pas utopique.

Raphaël Varane n’est plus un titulaire indiscutable du côté de Manchester United avec la retour au premier plan d’Harry Maguire. Une situation qui déplairait au champion du monde tricolore et qui aurait d’ores et déjà fait part de son mécontentement à Erik Ten Hag selon les informations de The Athletic.

«Si Raphaël veut revenir, il est accueilli les bras ouverts à chaque fois»

L’occasion pour Franck Haise de tenter un coup. La semaine dernière, à l’occasion d’une conférence de presse, l’entraîneur du RC Lens a tenu le discours suivant. « Si Raphaël veut revenir, il est accueilli les bras ouverts à chaque fois. Avec un contrat, c'est autre chose. (Rires.) J'ai lu que c'était compliqué pour le Bayern Munich de payer son salaire. Alors si c'est compliqué pour le Bayern... Mais peut-être qu'il a envie de revenir, je ne sais pas. (Rires.) C'est un beau débat, mais ce n'est pas un débat actuel ».

Cette recrue du RC Lens flambe, ça ne va pas plaire à Benzema https://t.co/0eKBfl9PSN pic.twitter.com/6fTvLJCqC1 — le10sport (@le10sport) November 27, 2023

Un départ «plausible» de Varane ?