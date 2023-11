Un champion du monde au RC Lens ? La guerre est déclarée

Thomas Bourseau

Arrivé à l’été 2021 à Manchester United, Raphaël Varane n’est plus incontournable au sein de la défense des Red Devils. De quoi permettre à Franck Haise de se laisser aller en conférence de presse pour un retour au RC Lens. Néanmoins, la concurrence risque de faire rage pour le champion du monde tricolore. Explications.

Raphaël Varane n’est plus vraiment dans les plans d’Erik Ten Hag qui lui préférait même Jonny Evans lorsque le défenseur nord-irlandais était apte à jouer ces derniers temps. Clairement insatisfait de son temps de jeu à Manchester United, Varane aurait demandé à son entraîneur de compter plus régulièrement sur lui à en croire The Athletic.

Le mercato de Varane relancé à cause de son temps de jeu à Manchester ?

Le mécontentement de Raphaël Varane n’est pas passé inaperçu ailleurs puisque le Bayern Munich serait sur les rangs selon The Athletic. L’Arabie saoudite pourrait également tenter sa chance en 2024 pour le champion du monde tricolore quand bien même la Saudi Pro League ne serait pas considérée comme étant prioritaire pour Varane. De quoi compliquer les affaires du RC Lens.

Transferts : Grande nouvelle pour le RC Lens avec cette star ? https://t.co/g7M8n8DD2b pic.twitter.com/pCFHfZHYdV — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

«Peut-être qu'il a envie de revenir, je ne sais pas»

En conférence de presse jeudi, Franck Haise, en sa qualité d’entraîneur de Lens, s’est montré ouvert à une telle éventualité. « Si Raphaël veut revenir, il est accueilli les bras ouverts à chaque fois. Avec un contrat, c'est autre chose. (Rires.) J'ai lu que c'était compliqué pour le Bayern Munich de payer son salaire. Alors si c'est compliqué pour le Bayern... Mais peut-être qu'il a envie de revenir, je ne sais pas. (Rires.) C'est un beau débat, mais ce n'est pas un débat actuel ».

«Rapha Varane, je ne sais pas de quoi vous parlez, ce sont des rumeurs»