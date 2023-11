Une tradition légendaire relancée par le RC Lens ?

Thomas Bourseau

Ces dernières années, des légendes ont décidé de retrouver leur club formateur, soit pour y raccrocher les crampons ou bien pour s’y relancer. Il se pourrait que Raphaël Varane, champion du monde avec l’équipe de France, prenne lui aussi la décision de revenir là où tout a commencé : au RC Lens. Tour d’horizon.

Raphaël Varane n’est plus un titulaire indiscutable à Manchester United, club qu’il a rejoint après une décennie au Real Madrid à l’été 2021. Retraité international depuis le début de l’année civile, Varane n’est pas le choix numéro un d’Erik Ten Hag chez les Red Devils . De quoi relancer son avenir avec notamment des pistes au Bayern Munich et en Arabie saoudite. Et le RC Lens ? L’entraîneur Franck Haise a d’ailleurs ouvert la porte à un retour de l’enfant du club lors de son passage en conférence de presse jeudi. Raphaël Varane pourrait suivre l’exemple d’illustres légendes.

Une réponse tombe pour un transfert historique du RC Lens ! https://t.co/MNSf9FRs7N pic.twitter.com/FF3Q68QCCg — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Luis Suarez, le retour au Nacional 15 ans après

Formé au Nacional, Luis Suarez a même effectué sa première année dans le monde professionnel au sein du club uruguayen. Après quoi, le natif de Salto a quitté ses terres natales pour partir à la conquête de l’Europe. Cinq ans passés aux Pays-Bas et notamment à l’Ajax Amsterdam lui ont permis de briller à Liverpool avant de s’asseoir sur le toit de l’Europe avec le FC Barcelone en 2015. Un dernier challenge à l’Atletico de Madrid avant de retrouver son club formateur de Nacional. À présent, Luis Suarez devrait rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami.

Marcelo de retour à Fluminense après avoir marché sur l’Europe au Real Madrid

Marcelo est arrivé au Real Madrid à l’âge de 19 ans après deux années chez les professionnels à Fluminense, son club formateur. En l’espace de quinze ans à la Casa Blanca, le latéral gauche brésilien a disputé plus de 500 matchs et est devenu une référence à son poste. Avec le Real Madrid, il a remporté la Decima en 2014 et les quatre autres Ligues des champions raflées par le club merengue depuis. Une simple pige à l’Olympiakos lui a suffi pour prendre la décision de quitter le Vieux Continent et de retrouver Fluminense, son club formateur.

Après le Real Madrid et le PSG, retour à la case départ andalouse pour Sergio Ramos

Natif de Camas, Sergio Ramos a fait ses premiers pas chez les jeunes au Camas CF avant de taper dans l’oeil du FC Séville. À 18 ans, celui qui allait devenir champion du monde et d’Europe avec l’Espagne de 2008 à 2012, effectuait ses débuts au FC Séville. Après seulement une saison, Ramos a signé au Real Madrid où il est resté 13 ans. En fin de contrat à l’été 2021, le multiple vainqueur de la Ligue des champions signait au PSG pour deux ans avant de réaliser son grand retour à Séville à la dernière intersaison à 37 ans.

Wayne Rooney, le retour de l’enfant prodige à Everton

Wayne Rooney a quitté Manchester United en 2017, à seulement 31 ans alors qu’il y a passé 13 ans. En effet, en 2002, « l’infernal Wayne Rooney » comme le surnommait Stéphane Guy, débutait à Everton, son club formateur. À 18 ans, en 2004, il signait en faveur de Manchester United après un Euro au cours duquel il s’est fait remarquer. Après les Red Devils où il a tout gagné et notamment la Ligue des champions en 2008, Rooney prit la décision de revenir à Everton le temps d’une saison avant de vivre son rêve américain à D.C United et de raccrocher à Derby County.

Gianluigi Buffon, de retour à Parme en légende

Formé à Parme, Gianluigi Buffon n’est pas passé en coup de vent après avoir signé son contrat professionnel. En attestent ses six saisons passées au sein du club italien et la barre des 200 matchs dépassée. S’en sont suivis 17 ans à la Juventus avant une pige au PSG et un retour à la Vieille Dame. Avant de raccrocher, et alors âgé de 43 ans, Buffon décidait de retrouver Parme pour y effectuer deux saisons avant de partir comme la légende du football italien qu’il est.

Carlos Tevez, de la conquête de l’Angleterre à un double retour à Boca Juniors

Carlos Tevez a tout connu avec le Boca Juniors. Cependant, il n’a pas quitté sa terre natale argentine pour directement venir en Europe après s’être fait la main chez les professionnels de Boca Juniors. En effet, après deux saisons chez les Corinthians au Brésil, Tevez a alors débarque en Europe à West Ham en 2006 avant de briller à Manchester United puis Manchester City. La Juventus a été le dernier arrêt européen de la carrière de Carlos Tevez qui a retrouvé une première fois le Boca Juniors en 2015 puis une seconde fois en 2018.

El « Niño » Fernando Torres est rentré la maison de l’Atletico de Madrid

Fernando Torres était considéré comme l’un des meilleurs attaquants de son époque lorsqu’il évoluait à Liverpool. Mais une blessure l’a grandement affaibli et après les Reds , Torres n’a plus jamais retrouvé son niveau d’antan à Liverpool et à l’Atletico de Madrid, son club formateur. Pour autant, après un passage au Milan AC, Torres est revenu à la maison à l’Atletico de Madrid en 2015 et jusqu’en 2018 avant une dernière expérience au Japon à Sagan Tosu.

Arjen Robben et Van Persie de retour aux Pays-Bas

Que ce soit l’ailier qui a fait les beaux jours du Bayern Munich ou l’attaquant qui survolait les débats à Arsenal, ils ont tous deux été amenés à quitter les grands championnats européens pour l’Eredivisie. Après le PSV Eindhoven, Chelsea, le Real Madrid et le Bayern Munich, Robben a retrouvé le FC Groningue où il a raccroché les crampons, au sein de son club formateur. Pour Robin Van Persie, comme ce fut le cas avec Robben, le Néerlandais n’a pas énormément voyagé. Huit années à Arsenal, trois ans à Manchester United et une aventure turque au Fenerbahçe pendant deux saisons avant de retrouver son club formateur de Feyenoord.

Riquelme, Shevchenko et Kaka ont retrouvé la maison

Kaka a connu ses meilleures années en Lombardie au Milan AC où il a raflé une Ligue des champions et a été élu Ballon d’or en 2007. Formé à Sao Paulo, le milieu offensif brésilien a connu le Real Madrid et le Milan AC avant de revenir en prêt à Sao Paulo. Juan Roman Riquelme a été formé aux Argentinos Juniors avant de faire ses débuts professionnels au Boca Juniors en 1996 et de connaître le football européen au FC Barcelone et à Villarreal. De retour à deux reprises au Boca Juniors, Juan Roman Riquelme a raccroché les crampons aux Argentinos Juniors. Andriy Shevchenko n’a pas souhaité prendre sa retraite ailleurs qu’un sein de son club formateur : le Dynamo Kiev. Cinq saisons en tant que professionnel avant d’aller briller au Milan AC et de passer par Chelsea. En 2009, à 33 ans, Shevchenko a fait son retour au bercail pour trois saisons, puis a pris sa retraite.