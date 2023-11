Gattuso déclare sa flamme à un joueur de l’OM, son mercato relancé ?

Thomas Bourseau

Amine Harit est le meneur de jeu de l’OM et a su ravir Gennaro Gattuso depuis la prise de fonctions du technicien italien fin septembre. Cependant, celui qui lui fait penser à Kaka, serait susceptible d’animer l’actualité mercato de l’OM cet hiver au vu des intérêts qu’il susciterait à l’étranger.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que Gennaro Gattuso tombe sous le charme d’Amine Harit. En effet, le milieu offensif de l’OM a su se mettre le nouvel entraîneur dans la poche. En atteste la déclaration du champion du monde 2006 en conférence de presse en octobre dernier.

Gattuso : «Harit ? Il pourrait me faire penser à Kaka»

« C'est un joueur différent. Il pourrait me faire penser à Kaka, mais Kaka avait une foulée qui était différente et ne dribblait pas autant. Rui Costa dribblait peut-être plus. Ce qui le définit, ce qui le rend unique, c'est vraiment sa première touche. Et il a une vision du jeu qui est digne des plus grands joueurs ». Rien que ça. Néanmoins, Amine Harit a une si belle cote sur le marché des transferts qu’il pourrait échapper à Gennaro Gattuso en quittant l'OM cet hiver.

L’Espagne, l’Allemagne ou l’Arabie saoudite pour Amine Harit ?