McCourt a pris sa décision pour la vente de l’OM

Les rumeurs enflent au sujet de la vente de l'OM. Certains journalistes persistent et signe, le club marseillais sera vendu dans les prochains mois. Jusqu'ici, Frank McCourt a toujours démenti. Le propriétaire américain a fait savoir en interne qu'il comptait rester à la tête de la formation. Président de l'OM, Pablo Longoria l'aurait confirmé au groupe.

A la tête de l'OM depuis 2016, Frank McCourt est indéboulonnable. Malgré les nombreuses rumeurs sur son avenir, le Bostonien reste solidement attaché à son poste. Et selon Florent Germain, cela devrait être le cas pendant encore un petit moment. Le journaliste de RMC dément les informations annonçant une vente imminente de l'OM.

« McCourt dément avec force

« Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé. Longoria demande dans quels grands clubs un actionnaire ou propriétaire prend la parole tous les six mois ? McCourt n’est pas président. Longoria a carte blanche et McCourt lui fait confiance. Sur les rumeurs de vente du club, je l’ai bien évidemment interrogé au sujet de la position du propriétaire. McCourt dément avec force même s’il ne peut pas le faire à chaque fois » a confié Florent Germain lors du podcast After Marseille.

Longoria confirme au vestiaire