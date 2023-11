Vente OM : McCourt réclame une folie à 600M€

Arnaud De Kanel

Comme indiqué en exclusivité sur le10sport.com, Frank McCourt est vendeur et il est donc à l'écoute d'offres concernant l'OM. Dur en affaires, l'Américain ne veut pas perdre le moindre centime et il aurait des demandes assez démesurées pour son bien. Le journaliste Romain Molina parle d'un montant allant jusqu'à 600M€.

Bien mal en point au classement, l'OM traverse une nouvelle crise depuis le début de la saison. Et étonnamment, son propriétaire, Frank McCourt, est plus distant que jamais alors que l'heure est grave et que les rumeurs autour d'une vente refont surface. Selon nos informations, l'homme d'affaires américain est ouvert à l'idée de vendre l'OM depuis trois ans mais il n'a à ce jour reçu aucune offre concrète malgré l'intérêt de plusieurs fonds d'investissements ainsi que de l'Arabie saoudite. Cela pourrait s'expliquer par les demandes exorbitantes de McCourt.

Le mercato approche, un joueur de l’OM sur le départ ? https://t.co/LQdnIuWyog pic.twitter.com/hcombp81Lc — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

«McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600M€»

Frank McCourt est vendeur, mais pas à n'importe quel prix. D'après les informations de Romain Molina, l'Américain valoriserait son bien entre 500 à 600M€. « Je vais dire la même chose que ce que j’ai déjà dis y’a des mois, McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€. On lui a mis ça dans la tête. Bravo Longoria. Bah si il y croit c’est bien mais son club il va le garder un moment », a-t-il déclaré lors d'un space sur X . De son côté, Thibaud Vézirian reste persuadé que tout est bouclé.

La vente de l'OM déjà actée ?