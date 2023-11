Cet ancien joueur de l’OM a vécu un calvaire, il balance

Jean de Teyssière

L'aventure de Valère Germain à l'OM aura duré quatre saisons et elle aura surtout été marquée par les nombreuses critiques à son égard. Dans une époque ou la question de la santé mentale des joueurs est au centre des problématiques, l'ancien Monégasque assure que ces critiques ne l'ont pas touché et qu'il garde un bon souvenir de son passage à Marseille.

Valère Germain signe à l'OM en 2017, après une saison plus que réussie avec l'AS Monaco, auréolé d'un titre de champion de France. Mais l'aventure ne se passe pas comme prévue et est notamment marquée par son face-à-face manqué face au gardien de l'Atlético de Madrid, Jan Oblak, en finale de la Ligue Europa (0-3).

«J’ai eu la chance que cela se passe vraiment bien au quotidien avec mes coéquipiers»

Dans une interview accordée à So Foot , Valère Germain est revenu sur les nombreuses critiques dont il a fait l'objet durant ses années à l'OM : « J’ai eu la chance que cela se passe vraiment bien au quotidien avec mes coéquipiers. Il y avait une super ambiance dans le vestiaire, je m’entendais bien avec tout le monde, et ce, même si, la deuxième année, on n’a pas eu des résultats exceptionnels. Et puis, j’essayais de ne pas faire attention à ce qu’il se disait. Bien sûr, de temps en temps, tu entends les critiques, mais une fois que je rentrais chez moi, j’oubliais tout. »

«C’était peut-être une petite mode aussi de m’attaquer, une critique facile»