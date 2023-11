OM : Gattuso se lâche sur ses retrouvailles avec un champion du monde

Hugo Chirossel

Alors que l’OM se déplace sur la pelouse de Strasbourg samedi soir pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, Gennaro Gattuso va retrouver sur le banc adverse quelqu’un qu’il a affronté à plusieurs reprises lors de sa carrière de joueur : Patrick Vieira. Des retrouvailles que le technicien italien a évoquées ce vendredi en conférence de presse.

«Patrick Vieira était une montagne»

« Patrick Vieira était une montagne, il faisait deux fois ma taille. Il avait une technique spéciale, même s'il avait un gabarit impressionnant, qui combinait qualité et quantité. C'était comme David contre Goliath dans les duels. C'est un joueur que je ne peux que respecter, qui a toujours été dur et loyal. En tant qu'entraîneur c'est un très bon entraîneur,il l'a prouvé à Crystal Palace. Il a un staff qui vient de la Premier League avec une équipe jeune, mais très talentueuse et préparée. Ils nous causeront des difficultés c'est certain », a déclaré Gennaro Gattuso.

«C'était comme un poulpe il arrivait toujours à récupérer le ballon»