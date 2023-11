OM : «Un mystère», ce joueur le fait halluciner

Hugo Chirossel

Arrivé lors de l’été 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a rarement été épargné par les critiques à l’OM. Le défenseur central de 24 ans a malgré tout toujours su obtenir la confiance de ses entraîneurs, ce qui est un mystère pour Eric Di Meco. Ce dernier ne comprend pas pourquoi l’Argentin joue systématiquement.

« J’ai toujours senti cet amour du public, même si c’est vrai qu’une partie ou certains m’ont aussi critiqué, mais moi personnellement j’ai toujours ressenti de bonnes choses de la part du public, qu’ils m’appréciaient . » Présent en conférence de presse ce vendredi, avant le déplacement de l’OM à Strasbourg, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur son rapport aux supporters marseillais.

«Je ne comprends pas ce qu’il fait sur le terrain»

Depuis qu’il est arrivé à Marseille, le défenseur argentin a souvent été la cible des critiques, mais il a pourtant toujours bénéficié de la confiance des différents entraîneurs qu’il a eus à l’OM. Ce qui est incompréhensible pour Eric Di Meco : « J’ai été intransigeant avec lui. Je ne suis pas fan. Je ne comprends pas ce qu’il fait sur le terrain. Et je ne comprends pas comment tous les entraîneurs l’ont fait jouer. Quand j’ai vu que Marcelino le faisait jouer, et que Gattuso aussi, je me suis promis de ne plus parler de lui . »

«C’est un mystère du football pour moi»