Critiqué à l’OM, il envoie un message aux supporters

Arrivé lors de l’été 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi vit sa quatrième saison sous les couleurs de l’OM. Son expérience à Marseille n’a pas toujours été évidente, lui qui a souvent été la cible des critiques de la part des supporters comme des observateurs. Une situation qui semble peu à peu changer, même si l’Argentin assure avoir toujours ressenti l’amour du public marseillais.

Si les joueurs vont et viennent ces dernières années, Leonardo Balerdi quant à lui n’a pas bougé de l’OM depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund. Cela fait plus de trois ans que le défenseur âgé de 24 ans a posé ses valises à Marseille, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. S’il a toujours réussi à convaincre ses entraîneurs de le faire jouer, les supporters marseillais ont souvent été très critiques à son égard.

«J’ai toujours senti cet amour du public»

Malgré les commentaires négatifs dont il a fait l’objet, Leonardo Balerdi se sent bien à l’OM et assure avoir toujours ressenti le soutien des supporters : « J’ai toujours senti cet amour du public, même si c’est vrai qu’une partie ou certains m’ont aussi critiqué, mais moi personnellement j’ai toujours ressenti de bonnes choses de la part du public, qu’ils m’appréciaient », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse, avant la rencontre entre l’OM et Strasbourg samedi.

«Ce que j’essaie de faire c’est d’être un supporter de plus, mais sur le terrain»