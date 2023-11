Gattuso interpelle le boss de l'OM pour le mercato

Amadou Diawara

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Gennaro Gattuso s'est exprimé sur le recrutement hivernal. En effet, le technicien de l'OM a réclamé des recrues à Pablo Longoria au mois de janvier, et ce, parce qu'il va voir plusieurs joueurs de son effectif partir pour jouer la CAN.

Arrivé à l'OM à la fin du mois de septembre, Gennaro Gattuso vit des débuts compliqués à Marseille. En effet, son équipe peine à enchainer les victoires depuis sa signature. Et cet hiver, Gennaro Gattuso devrait avoir davantage de difficultés à obtenir des résultats, puisque les internationaux africains de l'OM qualifiés pour la CAN vont s'absenter pendant près d'un mois (13 janvier - 11 février).

Gattuso réclame des joueurs à Longoria

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Gennaro Gattuso s'est prononcé sur le départ de ses joueurs africains pour la CAN cet hiver. Et le coach de l'OM a profité de l'occasion pour réclamer des recrues à son président Pablo Longoria.

Un projet colossal totalement relancé au PSG ? https://t.co/5OdiYH9viF pic.twitter.com/3hwblc0mrC — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

«Il faudra renforcer l'effectif»