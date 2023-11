OM : Longoria a reçu une aide inattendue pour boucler un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge du déplacement à Strasbourg, Leonardo Balerdi a notamment été interrogé sur le début de saison poussif de Joaquin Correa. Toutefois, non seulement le défenseur de l'OM n'est pas inquiet pour son compatriote argentin, mais surtout, il révèle qu'il a œuvré en coulisses pour le convaincre de signer à Marseille l'été dernier.

Lors du précédent mercato estival, l'OM s'est montré très actif comme à son habitude. Le club phocéen a notamment réussi à renforcer son secteur offensif en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Joaquin Correa. Mais alors qu'aucun d'entre eux ne distingue réellement depuis le début de la saison, l'Argentin semble particulièrement en difficulté. Il faut dire qu'il évolue au poste d'ailier gauche qui ne semble pas le plus adapté à ses qualités. Mais Leonardo Balerdi n'est pas inquiet et rappelle même qu'il avait appelé son compatriote pour le convaincre de le rejoindre à l'OM.

Balerdi monte au créneau pour Correa

« Correa a besoin d'un temps d'adaptation, la Serie A n'a rien à voir avec la Ligue 1. Il a eu une grande douleur au pied, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais qui impactent sa performance sur le terrain. Il n'est pas à 100%, il a besoin de récupérer. Je lui ai parlé du club, de l'environnement, il sait où il a atterri. Il a été dans des grands clubs comme l'OM, il connaît la folie qu'il y a à l'OM », révèle Leonardo Balerdi en conférence de presse.

L'OM cherche un ailier pour cet été

Néanmoins, cela ne devrait pas suffire à rassurer l'OM. Et pour cause, le club phocéen sera à la recherche d'un nouvel ailier durant le mercato d'hiver afin de concurrencer Joaquin Correa qui peine clairement à convaincre depuis le début de saison alors qu'il est prêté par l'Inter Milan avec option d'achat.