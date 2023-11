L’OM boucle «un très gros coup»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que l'OM n'annonce officiellement l'arrivée de Medhi Benatia dans son organigramme. Après les départs de Javier Ribalta et David Friio, respectivement directeur du football et directeur sportif, le Marocain va débarquer dans un rôle de conseiller sportif et ne sera pas salarié de l'OM. Une fonction qu'il occupera pour la première fois de sa carrière. Mais ses proches sont persuadés de sa réussite.

La réorganisation de l'OM se poursuit. Après la nomination de Gennaro Gattuso pour remplacer Marcelino sur le banc, c'est au sein de la direction du club phocéen que ça bouge. En effet, après la réunion houleuse avec plusieurs représentants des groupes de supporters, Javier Ribalta avait quitté son poste de directeur du football. Jeudi, l'OM a également annoncé le départ de David Friio qui était directeur sportif jusque-là. Et pour cause, le nouvel homme fort du secteur sportif à Marseille sera Medhi Benatia. Le Marocain va débarquer avec le statut de conseiller sportif, à l'image de Luis Campos au PSG, et bien qu'il occupera cette fonction pour la première fois de sa carrière, Nicolas Marin n'est pas inquiet.

PSG : Luis Enrique a choisi le remplaçant de Zaïre-Emery https://t.co/oyTMt8CIv4 pic.twitter.com/yzX7E6WMWB — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

«C'est un très gros bosseur»

Ami de Medhi Benatia depuis qu'ils ont évolué ensemble à Lorient, Nicolas Marin n'a aucun doute sur sa réussite à l'OM. « Grâce à sa faculté d'adaptation et sa connaissance du foot, il peut exercer tous les métiers: agent, entraîneur, directeur sportif. C'est un très gros bosseur qui ne fait pas les choses à moitié. Il a peut-être la réputation de quelqu'un qui se la raconte mais ce n'est pas le cas », assure-t-il dans les colonnes de La Provence .

«Il a les épaules pour être directeur sportif de l'OM qui réussit un très gros coup»