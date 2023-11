Mercato : Il signe à l’OM et prépare du lourd !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Passé par le centre de formation de l’OM, Medhi Benatia fait son retour dans la cité phocéenne en débarquant dans l’organigramme. Le Marocain arrive avec le statut de prestataire en tant que consultant sportif, avec l’ambition de relancer le club en ayant notamment le mercato hivernal dans sa ligne de mire.

Nouvelle reconversion pour Medhi Benatia ! Après avoir découvert le métier d’agent à la fin de sa carrière de joueur, le Marocain s’apprête à occuper la fonction de directeur sportif, sans pour autant en avoir le titre en raison de son ancienne activité d’agent. Benatia arrive donc à l’OM avec le statut de prestataire et aura pour mission de contribuer à la relance du club aujourd’hui 10e de Ligue 1.

Benatia va épauler Gattuso

Quelle sera alors la mission exacte de Medhi Benatia ? Selon L’Équipe , l’ancien défenseur de la Juventus, dont la présence à Strasbourg samedi avec le reste de la délégation est attendue, sera chargé d'épauler Gennaro Gattuso dans sa gestion du groupe pro, alors que le Marocain n’a raté aucune rencontre de l’OM depuis le début de saison. De quoi lui permettre de noter des axes d’amélioration afin de pouvoir en parler avec les joueurs.

Le mercato est déjà dans son esprit