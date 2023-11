Le remplaçant de Neymar arrive, c'est du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après seulement 5 matches disputés avec Al-Hilal, club qu'il a rejoint l'été dernier en provenance du PSG pour environ 90M€, Neymar a été victime d'une rupture des ligaments croisés qui va le tenir éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison. Par conséquent, le club saoudien s'active pour dénicher le remplaçant de l'ancien Parisien.

Recruté pour 90M€ l'été dernier, Neymar devait être la grande star du championnat saoudien en compagnie de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Cependant, l'ancien numéro 10 du PSG n'aura disputé que cinq matches sous ses nouvelles couleurs avant d'être victime d'une rupture des ligaments croisés avec la sélection brésilienne.

Al-Hilal va retirer Neymar de sa liste

Par conséquent, la saison de Neymar est d'ores et déjà terminée. Al-Hilal se prépare donc à remplacer la star brésilienne, mais pour cela, il faut libérer de la place dans l'effectif puisque le règlement du championnat saoudien ne permet pas d'avoir plus de 8 joueurs étrangers dans un effectif. Par conséquent, Neymar pourrait être écarté afin de laisser la place à son successeur.

Raphinha et Sancho visés pour remplacer Neymar ?