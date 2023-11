PSG : Polémique après le transfert de Neymar, il répond en direct

Pierrick Levallet

Désormais loin du PSG, Neymar continue pourtant de faire parler de lui dans la capitale. Ces dernières heures, une polémique a éclaté autour de son transfert au sein de la formation parisienne. L’Equipe a révélé que le PSG était conscient d’une certaine fragilité dans le pied de Neymar au moment de son arrivée, ce qui pourrait expliquer ses blessures à répétition au cours de son passage chez les Rouge-et-Bleu. Mais selon Jérôme Rothen, tout cela est faux.

«Neymar était apte à donner le maximum»

« Je suis resté en bonne relation avec les gens qui travaillent dans le médical au PSG, ce sont des personnes ultra compétentes. Et quand on remet en question leur capacité d’analyse sur un joueur comme Neymar, il faut savoir qu’il faut mettre le pied sur le frein par moment. On parle d’un joueur qui est arrivé à 222M€, record absolu, donc automatiquement prise en charge différente de n’importe quel autre joueur. Ces gens-là ont été mis à contribution pour regarder l’état physique et mental de Neymar. Tout le monde était unanime, le joueur en particulier, pour dire que Neymar était apte à donner le maximum tout de suite au PSG. Ce qu’il a très bien fait, jusqu’au mois de mars 2018, où il y a cette fameuse blessure au métatarse » a indiqué l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Le joueur lui-même n’était pas au courant»