Neymar : La grave erreur du PSG

Lors du précédent mercato estival, le PSG a réussi à se séparer de Neymar qui s'est engagé avec Al-Hilal pour environ 90M€. Après six saisons à Paris, le Brésilien quitte donc le club de la capitale avec un bilan très loin des attentes suscitées par son transfert record, notamment à cause de l'enchaînement de ses blessures. Mais cela aurait pu être évité.

Lors du mercato estival en 2017, le PSG a réalisé des folies, notamment en recrutant Neymar pour 222M€, le transfert le plus cher de l'histoire du football. Néanmoins, alors que le Brésilien est parti l'été dernier, son bilan à Paris est loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature il y a six ans.

Neymar arrive blessé au PSG en 2017

Et pour cause, Neymar a enchaîné les graves blessures, dont la première seulement quelques mois après sa signature. En mars 2018, après un contact avec le Marseillais Bouna Sarr, le Brésilien s'effondre et souffre d'une fracture du cinquième métatarsien. Et selon les informations de L'EQUIPE , le PSG savait que Neymar avait une fragilité à ce pied puisqu'il serait arrivé en 2017 avec une fracture de fatigue du cinquième métatarsien.

«Il aurait peut-être fallu l’opérer»