Dembélé balance sur son arrivée au PSG

Cet été, le PSG a activé la clause libératoire d'Ousmane Dembélé de 50M€. L'ancien Barcelonais est donc devenu un joueur du club de la capitale et si pour le moment, son rendement au niveau des buts marqués n'est pas satisfaisant (0 but marqué en 15 matchs, toutes compétitions confondues), il s'est exprimé sur son arrivée et semble content d'avoir signé à Paris, tout en avouant que le PSG le voulait depuis longtemps.

Le PSG a décidé de s'offrir un mercato estival aux accents français, avec les arrivées de Lucas Hernandez, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Hormis l'ancien Lyonnais, les trois autres cités font partie du onze titulaire de Luis Enrique, même si leur rendement n'est pas encore au niveau de ce que l'on peut attendre d'eux. C'est notamment le cas de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, souvent décriés pour leur manque de réalisme. Le temps fera peut-être son affaire, surtout que l'intégration semble s'être très bien passée.

«Je savais que le PSG était intéressé depuis bien longtemps»

Le PSG a l'habitude de réaliser une série de vidéos intitulée « Une journée avec... » Cette fois-ci, c'est Ousmane Dembélé qui s'est prêté à ce jeu et l'international français est revenu sur sa signature avec le club de la capitale : « J’ai signé au PSG, tout s’est bien passé. J’ai eu le coach, le président, le directeur sportif aussi. Ils m’ont convaincu de venir au PSG. Je savais que le PSG était intéressé depuis bien longtemps, depuis plusieurs années. »

«Je pense que c’était le bon moment pour moi de venir à Paris»