Le PSG s’attaque un phénomène de 14 ans !

Toujours à l'affût sur le mercato pour recruter de jeunes talents, Luis Campos s'activerait pour recruter Guilherme Ruck. Le crack brésilien de 14 ans évolue au sein du centre de formation de Valladolid, mais peut changer de club jusqu'à ses 16 ans. Néanmoins, le PSG devra se frotter à la concurrence du Real Madrid.

Arrivé au poste de conseiller sportif du PSG en 2022, Luis Campos a longtemps été réputé pour sa capacité à dénicher de grands talents comme il l'a fait par le passé à l'AS Monaco ou au LOSC. A Paris, il a notamment recruté Cher Ndour, et continue de prospecter au Brésil où il suivrait avec attention le profil d'Estêvão Willian.

Le PSG intéressé par Guilherme Ruck ?

Mais ce n'est pas tout. En effet, selon les informations de The Athletic , le PSG scruterait également avec attention l'évolution de la situation de Guilherme Ruck. Le crack de 14 ans, qui évolue au sein du centre de formation de Valladolid peut tout à fait changer de club. Comme il ne peut pas signer de contrat avant ses 16 ans, Guilherme Ruck peut changer de club dès qu'il le souhaite.

Le Real Madrid serait également

Mais le PSG n'est pas seul sur ce dossier puisque le Real Madrid serait également très intéressé par la signature de Guilherme Ruck par le biais de son recruteur en chef Juni Calafat. Au Brésil aussi le talent du crack de 14 ans ne passe pas non plus inaperçu puisque Flamengo et Palmeiras seraient dans le coup.