Mercato : Coup de théâtre pour un joueur du PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG cultiverait le désir de se séparer d’Hugo Ekitike au cours de la prochaine session hivernale des transferts. Pourtant annoncé plus proche de l’Angleterre à Newcastle ou bien à West Ham, l’attaquant parisien pourrait finalement rebondir en Turquie en raison d’un accord entre le Besiktas et le Paris Saint-Germain.

Hugo Ekitike n’est plus le bienvenu au PSG. Poussé vers la sortie par les dirigeants parisiens à la dernière intersaison, l’international espoirs français de 21 ans est resté à Paris. Depuis la fin du mercato, Ekitike est écarté du groupe de Luis Enrique et n’a pas été inclus dans la liste des joueurs sélectionnables pour la Ligue des champions. Un départ cet hiver serait programmé pour Hugo Ekitike. Selon la presse étrangère, West Ham et Newcastle mèneraient la danse.

Ekitike promis à l’Angleterre, un accord passé entre le PSG et le Besiktas pour tout relancer !

Néanmoins, tout pourrait basculer grâce à un accord passé entre le Besiktas et le PSG comme confié par Hasan Arat, candidat à la présidence du club turc. « Aujourd'hui, j'ai rencontré à Doha mon cher ami M. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain FC et de l'Association européenne des clubs, et nous sommes parvenus à un accord de principe sur le transfert de joueurs de football entre Beşiktaş JK et le Paris Saint-Germain FC (…) Notre accord comprend également une coopération étendue sur le centre de développement des jeunes (Académie de football) et le centre d'entraînement. Nous souhaitons le meilleur pour Beşiktaş ».

Hugo Ekitike finalement en partance pour le Besiktas ?