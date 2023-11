Benatia fait un énorme sacrifice pour signer à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un secret de Polichinelle. Medhi Benatia va très prochainement être nommé conseiller sportif de l'OM. Le Marocain ne sera donc pas salarié du club phocéen, et renonce surtout à son statut d'agent de joueurs afin d'éviter tout conflit d'intérêts. D'ailleurs, le rôle de l'ancien défenseur central commence à s'éclaircir.

Après les départs de Javier Ribalta et David Friio, respectivement directeur du football et directeur sportif, l'OM s'est mis en quête d'un nouvel homme fort pour gérer son secteur sportif. Et cela ne fait désormais plus de doute, il s'agira de Medhi Benatia dont l'arrivée sera officialisée dans les prochains jours.

Benatia renonce à son statut d'agent

Et afin de rejoindre la direction de l'OM, Medhi Benatia a renoncé à son statut d'agent. Une fonction qu'il occupait depuis la fin de sa carrière de joueur mais qu'il a du mettre en stand by afin d'éviter tout conflit d'intérêts avec son nouveau rôle à l'OM, à savoir celui de conseiller sportif. C'est également la raison pour laquelle il ne sera donc pas salarié du club phocéen, mais aura un statut de consultant, à l'image de Luis Campos au PSG.

Proche de Gattuso et Longoria, Benatia va gérer le mercato