Une bonne nouvelle est annoncée au RC Lens !

Arnaud De Kanel

Vainqueur facile de Clermont (0-3) samedi en fin d'après-midi, le RC Lens a perdu des forces. En effet, Elye Wahi a écopé d'un carton rouge tandis que Morgan Guilavogui, qui venait d'entrer en jeu, a été contraint de céder sa place sur blessure. Malgré des images assez impressionnantes, plus de peur que mal pour l'attaquant des Sang et Or qui devrait faire son retour le week-end prochain.

Il y avait de la tension à Clermont samedi entre les Auvergnats et les Lensois. Elye Wahi a craqué et il a écopé d'un carton rouge, tout comme le Clermontois Alidu Seidu. Cette tension a également été ressentie dans les duels. Alors qu'il restait un gros quart d'heure à jouer, Morgan Guilavogui était évacué sur civière et les supporters redoutaient une grave blessure à la tête. Fort heureusement, c'est beaucoup moins grave que prévu.

Après le clash, il répond au RC Lens https://t.co/vneCOq1QQd pic.twitter.com/8SfOWepT3N — le10sport (@le10sport) November 26, 2023

«Il a juste pris un petit coup»

Eric Furmaniak, le médecin du RC Lens, a donné des nouvelles de Morgan Guilavogui sur France Bleu Nord . « Au niveau cérébral, il n’y avait absolument rien. Il n’y a pas eu de perte de connaissance. Il a juste pris un petit coup. Par contre, en se relevant, il a été complètement bloqué du dos avec une lombalgie aigüe, sans signe inquiétant mais avec impossibilité de se relever. On a dû le sortir. Petit à petit, avec le travail des kinés dans le vestiaire, ça commençait à aller mieux », a déclaré Furmaniak. Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue.

Guilavogui de retour face à l'OL ?