L’entraîneur du RC Lens annonce une grande nouvelle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

À deux jours du match de championnat contre Clermont, l'entraîneur du RC Lens Franck Haise était présent en conférence de presse ce jeudi. Et il a annoncé une très bonne nouvelle en indiquant que Wuilker Fariñez, le talentueux gardien du club nordiste, avait repris l'entraînement collectif après une blessure d'un an et demi.

Depuis maintenant un an et demi, Brice Samba (29 ans) brille dans les buts du RC Lens et s'est imposé comme une référence à son poste. Le gardien est même devenu international français ces derniers mois, et pourtant, le club nordiste avait initialement décidé de miser sur un autre talent dans les cages...

Le RC Lens relance le transfert d’un crack https://t.co/uYeHmFaRUd pic.twitter.com/DrF4NaaoGr — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Fariñez, le calvaire lensois

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Wuilker Fariñez (25 ans) avait d'abord prêté en 2020 puis recruté définitivement par le RC Lens pour 1,5M€ afin de devenir le gardien numéro 1. Victime d'une grave blessure en 2022, il s'est donc retrouvé sur le flanc depuis... 20 mois ! Ce qui a incité la direction lensoise à faire venir Samba.

Il est de retour !