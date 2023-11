RC Lens : Un clash éclate, l'entraîneur lâche une accusation

Hugo Chirossel

Alors que le RC Lens a ramené trois points de son déplacement sur la pelouse de Clermont ce samedi (0-3), Elye Wahi, premier buteur des Sang et Or, a été exclu en fin de première période, à la suite d’un accrochage avec Alidu Seidu, qui a lui aussi écopé d’un carton rouge. Après le coup de sifflet final, Franck Haise a accusé les Clermontois d’avoir tout fait pour que son attaquant soit expulsé.

Après son succès face à l’OM avant la trêve internationale (1-0), le RC Lens a enchaîné avec une deuxième victoire consécutive ce samedi sur la pelouse de Clermont (0-3). Ce qui permet aux Sang et Or de remonter à la sixième place du championnat de France, en attendant les rencontres de dimanche. Un match sous tension, puisque Elye Wahi côté RC Lens et Alidu Seidu du côté de Clermont ont tous les deux écopé d’un carton rouge en fin de première période. L'entraîneur clermontois, Pascal Gastien, a lui aussi été exclu.

«Ils ont juste cherché à ce qu’il en prenne un deuxième pour le sortir»

« Je ne vais pas épiloguer, je ne vais pas épiloguer. Non, je ne vais pas le faire », a confié Franck Haise à ce sujet au micro de Primé Vidéo . L’entraîneur du RC Lens a tout de même donné sa version des faits : « Comme Elye (Wahi) avait pris un carton jaune, qui était certainement évitable, le premier, ils ont juste cherché à ce qu’il en prenne un deuxième pour le sortir. Bon voilà, donc il l’a eu. Le joueur qui a cherché ça a eu un rouge aussi. Puis le banc de Clermont qui était assez énervé depuis le début, assez rapidement, ils ont eu un rouge aussi . »

«Ils étaient venus pour le chauffer»