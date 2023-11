Le RC Lens boucle un transfert à 15M€, c’est un flop

Jean de Teyssière

Pendant quelques jours, le transfert d'Andy Diouf au RC Lens était le transfert le plus coûteux de l'histoire du club nordiste. Avec 15M€ déboursés, le record a été battu quelques jours plus tard par l'arrivée d'Elye Wahi contre 30M€. Mais le fardeau était lourd pour Diouf qui devait remplacer l'irremplaçable Seko Fofana, parti pour Al-Nassr. Et pour le moment, il n'y est pas parvenu.

Âgé de 20 ans, le jeune milieu de terrain du RC Lens, Andy Diouf, connaît un sérieux coup de moins bien depuis son arrivée dans le Nord. Alors qu'il avait effectué un mois d'août prometteur, ses prestations ne son guère reluisantes depuis le mois de septembre...

22 petites minutes en Ligue 1 avant d'arriver à Lens

Andy Diouf a découvert la Ligue 1 avec le Stade rennais mais ne l'a pas tant dompté que cela. En 7 matchs, il n'a joué que 22 petites minutes, avant de partir pour le FC Bâle en Suisse. Il y deviendra le meilleur jeune de la Ligue Europa Conférence, poussant Lens à le faire venir au club cet été, contre 15M€, dans l'espoir qu'il remplace Seko Fofana. Mais son faible bagage en Ligue 1 se fait sentir.

Andy Diouf peine à remplacer Fofana

En septembre, il est appelé avec les Espoirs par Thierry Henry mais se blesse aux adducteurs. C'est le début de la galère pour Andy Diouf. Ses prestations sont depuis brouillonnes et il a même été sur le banc tout le match face à l'OM (1-0) et en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (0-1). Le poids de la succession de Seko Fofana est trop lourd à porter.