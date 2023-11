Un taulier du RC Lens lâche une révélation excitante

Benjamin Labrousse

2ème de Ligue 1 la saison passée, le RC Lens est donc bien présent en Ligue des Champions cette saison. Les Sang et Or ont d’ailleurs créé l’exploit en l’ayant emporté face à Arsenal (2-1) en octobre dernier. Capitaine des Lensois, Brice Samba a d’ailleurs lâché une révélation sur cette merveilleuse victoire.

Le RC Lens peut y croire. Après un début de saison très compliqué notamment en championnat, les hommes de Franck Haise ont su relever la tête et pointe désormais à la 6ème place de Ligue 1. Mais les Sang et Or ont également un coup à jouer en Ligue des Champions. Lens, 3ème du groupe B de la C1 avec 5 points (soit autant que le PSV, 2ème), se rend ce mercredi soir sur la pelouse d’Arsenal.

Lens a réalisé l’exploit face à Arsenal

Le 3 octobre dernier, le RC Lens avait créé l’exploit en s’imposant sur sa pelouse face à ces mêmes Gunners . Une prestation qui avait véritablement relancé la machine lensoise, bien que cette dernière n’ait pas réussi à enchaîner sur sa pelouse face au PSV (1-1, le 24 octobre), puis à Eindhoven (défaite 1-0 le 8 novembre). Si les chances de qualifications lensoises semblent minces sur le papier, Brice Samba et ses coéquipiers auront à cœur de donner tort aux pronostics. D’ailleurs, le gardien de 29 ans s’est récemment livré concernant la victoire des Sang et Or face à Arsenal début octobre.

« Je suis dans les livres d'histoire des clubs »