Horaire, équipes, diffusion TV… Toutes les infos sur Arsenal - Lens

Thibault Morlain

Après le PSG ce mardi soir, c’est au tour du RC Lens de retrouver la Ligue des Champions. Ce mercredi soir, les hommes de Franck Haise se déplacent du côté de Londres pour y affronter Arsenal. La 5ème rencontre du groupe B à propos de laquelle vous dit tout ce qu’il y a à savoir.

3ème de son groupe de Ligue des Champions, le RC Lens se déplace chez le leader, Arsenal, ce mercredi soir. Une rencontre au sommet pour les Sang et Or qui avaient réalisé l’exploit de faire tomber les Gunners au match aller. Le RC Lens peut-il à nouveau le faire face à Arsenal ? Il y a 25 ans, en 1998, les Lensois avaient déjà réussi à faire tomber le club londonien sur sa pelouse. Rendez-vous donc ce mercredi soir à partir de 21h pour voir si l’histoire se répétera. Une rencontre que vous pourrez regarder sur Canal+ ou bien RMC Sport 1 .

Un joueur de Deschamps signe au RC Lens, il déballe tout https://t.co/TnFO0FTtp1 pic.twitter.com/n7TqK3NLY8 — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Quelles équipes pour Arsenal - Lens ?

Le RC Lens débarque donc à Londres avec l’espoir de faire tomber Arsenal. Pour y arriver, Franck Haise devrait aligner cette composition d’équipe comme l’annonce L’Equipe : Samba - Medina, Danso, Gradit - Haidara, Mendy, Samed, Frankowski - Fulgini, Wahi, Sotoca



Face à Lens, Mikel Arteta devrait lui aligner l’équipe type d’Arsenal. Voilà à quoi pourrait ressembler le 11 des Gunners : Raya - Zinchenko, Gabriel, Saliba, White - Havertz, Rice, Odegaard - Martinelli, Jesus, Saka.

Tout est encore possible pour le RC Lens !

Alors que le RC Lens occupe la 3ème place de son groupe, à égalité avec le PSV Eindhoven (2ème), avant cette 5ème journée, ce match face à Arsenal est très important pour la suite du parcours européen des Sang et Or. En effet, le RC Lens pourrait d’ores et déjà être éliminé de la Ligue des Champions si Arsenal l’emporte et que dans le même temps le PSV Eindhoven gagne face au FC Séville. Autre scénario, les Lensois pourraient être assurés de continuer à jouer une Coupe d’Europe s’ils réussissent à faire un meilleur résultat face à Arsenal que le FC Séville contre le PSV Eindhoven. Enfin, pour ce qui est des hommes de Mikel Arteta, un match nul ou une victoire assure un ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais si Arsenal perd contre Lens et que le PSV perd en Andalousie, la qualification est également assurée.