OL : Viré, Grosso lâche une très grosse accusation

Arnaud De Kanel

Fabio Grosso n'aura finalement pas résisté à la défaite face au LOSC. Nommé pour remplacer Laurent Blanc et donner un nouveau souffle à des Gones en manque d'oxygène, l'Italien a donc échoué dans sa mission mais il faut dire qu'il n'a pas forcément été aidé par son vestiaire. D'ailleurs, à quelques jours d'apprendre sa mise à pied, le champion du monde 2006 avait indiqué à ses joueurs qu'ils seraient responsables de son éviction.

L'histoire n'aura pas duré longtemps. Jeudi, l'OL annonçait la mise à pied de Fabio Grosso suite aux mauvais résultats du club rhodanien, plus que jamais dernier de Ligue 1. Au lendemain de la défaite face au LOSC, l'Italien avait senti le vent tourner.

Grosso a identifié ses bourreaux

Fabio Grosso ne se faisait plus beaucoup d'illusions sur son sort lundi comme l'indique L'Equipe . Le quotidien sportif relate même une explication entre l'entraineur et ses joueurs où ce dernier les accuse ouvertement d'être responsables de son licenciement qui interviendra finalement quelques jours plus tard.

«Si on saute, ce sera à cause de vous»