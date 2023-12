Un ancien de l’OM débarque à l’OL, c’est imminent !

Benjamin Labrousse

Alors que ce samedi (17h), l’OL se rendra à Lens, la direction lyonnaise a pris la décision de mettre à pied Fabio Grosso. Si un intérimaire est déjà en place, cette décision a été prise par John Textor, mais également par l’ancien de l’OM David Friio dont l’officialisation en tant que directeur sportif est imminente.

La fin de semaine de l’OL risque d’être chargée. Après avoir officialisé le départ de Bruno Cheyrou du groupe Eagle, le club rhodanien a enfin tranché, et a décidé de se séparer de son entraîneur Fabio Grosso, débarqué après seulement sept matchs disputés sur le banc.

OL : C’est fini pour Grosso, Aulas sort du silence https://t.co/COefXXAVos pic.twitter.com/4KcRcSAy67 — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

David Friio va choisir le nouvel entraîneur de l’OL

Et cette décision de se séparer de l’Italien ne résulte pas de la seule réflexion du propriétaire John Textor. Ce jeudi, l’Équipe indiquait que David Friio, ancien responsable du recrutement de l’OM, et pressenti pour devenir le nouveau directeur sportif de l’OL, avait également souhaité se séparer de Fabio Grosso. FootMercato précisait de son côté que plusieurs noms comme Jorge Sampaoli ou encore Bruno Genesio étaient sondés, et que David Friio se chargerait de trancher sur le futur coach des Gones .

Officialisation imminente pour Friio