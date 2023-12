L’OL lance un avertissement avant d’aller défier l’OM !

La rédaction

Reporté à ce mercredi en raison des incidents survenus le 29 octobre dernier, le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais (21h) est particulièrement attendu au niveau de la sécurité. Alors que l'arrière droit lyonnais Clinton Mata s'est montré soucieux en conférence de presse, Pierre Sage s'est plutôt voulu rassurant.

C’est une affiche qui sera particulièrement scrutée par les observateurs du football français. Reprogrammée à ce mercredi (21h), en raison des incidents qui ont émaillé la première confrontation le 29 octobre dernier, la rencontre entre l’OM et l’OL, comptant pour la 10e journée de Ligue 1, fait l’objet de nombreuses incertitudes. Clinton Mata, le premier.

Mata soucieux avant de défier l’OM

L'ancien joueur de Bruges et Charleroi s’est exprimé ce mercredi sur le match à venir en conférence de presse. L'arrière droit de l'OL s'est montré quelque peu soucieux avant de défier l'OM. «C'est une situation délicate, on ne pensait pas rejouer ce match et surtout comme si rien ne s'était passé le 29. Il y a quand même eu des dégâts avec notre ancien coach, le bus [...] Il y a un peu de crainte. On nous avait promis qu'il y aurait de la sécurité» .

Sage s'attend à une meilleure sécurité à Marseille