Le boss de l’OL a tranché pour l’entraîneur, le vestiaire est conquis

Comme cela avait été évoqué, Pierre Sage va poursuivre son intérim à la tête de l’Olympique Lyonnais. D’après RMC, le directeur du centre de formation, nommé après le départ de Fabio Grosso, sera toujours sur le banc pour le déplacement à Monaco puis la réception de Nantes. Une décision qui va ravir le vestiaire.

Alors que Fabio Grosso n’est plus l’entraîneur de l’OL, John Textor et David Friio sont à la recherche de l’homme capable d’éviter la relégation à la lanterne rouge de Ligue 1. Une réflexion qui dure et qui devrait s’étendre jusqu’à la fin de l’année. Selon RMC , Pierre Sage sera encore sur le banc pour le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco ce vendredi, puis la réception du FC Nantes le 20 décembre.

L’OL prolonge l’intérim de Pierre Sage

L’OL a donc décidé de miser sur Pierre Sage pour la fin de l’année. Un choix justifié par les progrès affichés par l’équipe première dès le match contre Lens (2-3) puis face au TFC (3-0) ce dimanche. Les dirigeants, et notamment John Textor, apprécient le profil du directeur du centre de formation, qui a su également se faire adopter dans le vestiaire.

Le vestiaire derrière son entraîneur