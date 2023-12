OM : Un transfert bouclé grâce à Barcelone ?

Thomas Bourseau

A l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang justifie le pari effectué par le président Pablo Longoria à la dernière intersaison. Le club phocéen serait d’ailleurs parvenu à mettre la main sur Aubameyang grâce au choix du FC Barcelone de miser sur Vitor Roque selon la presse espagnole.

Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas été recalé une, mais deux fois par le FC Barcelone en 2023. Pour rappel, le Gabonais avait débarqué lors des derniers instants du mercato hivernal de 2022 en provenance d’Arsenal et avait apporté satisfaction l’espace de six mois au Barça . Néanmoins, avec le transfert de Robert Lewandowski à l’été 2022, le club blaugrana n’a eu d’autre choix que de se séparer de Memphis Depay ou d’Aubameyang. L’ancien buteur d’Arsenal a été sacrifié et s’en est allé à Chelsea.

Aubameyang tenu en échec à deux reprises avant l’OM ?

Résultat des courses, le mariage avec les Blues ne s’est pas bien passé. Si bien que Pierre-Emerick Aubameyang aurait proposé ses services dès l’hiver 2023 au FC Barcelone. Néanmoins, SPORT souligne que les règlements financiers en Liga, couplés à la situation économique du Barça , a empêché le club culé de mener à bien cette opération. Et même résultat pour l’été 2023, mais pour des raisons sportives cette fois-ci, de quoi faire le bonheur de l’OM.

Aubameyang : Son calvaire est terminé, le vestiaire de l’OM réagit https://t.co/dseFlSlQiw pic.twitter.com/xMKqNY6wwC — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Aubameyang recalé par le Barça pour Vitor Roque entre autres ?