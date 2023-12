Révolution à l’OL, Aulas sort du silence

Alexis Brunet

L'OL est dans une bien mauvaise situation en Ligue 1. Les partenaires d'Alexandre Lacazette sont derniers du championnat, et la situation du club est très instable. Fabio Grosso vient de quitter son poste d'entraîneur, et il a été remplacé par Pierre Sage, alors président du centre de formation. Malgré le climat morose, l'ancien président de l'OL, Jean-Michel Aulas a proclamé l'union sacrée.

L'OL ne bataille plus pour les places européennes, mais pour éviter la relégation. Les Lyonnais sont derniers de Ligue 1, et ils pourraient donc connaître le même sort que leur voisin Stéphanois il y a quelques saisons. Pour éviter cela, les dirigeants lyonnais ont pris quelques décisions.

Grosso est parti, Sage assure l'intérim

Alors qu'il était arrivé en cours de saison pour remplacer Laurent Blanc, Fabio Grosso a lui aussi fait ses valises. Il n'aura pas tenu face aux mauvais résultats, et c'est Pierre Sage qui assure l'intérim pour le moment. Il était jusqu'alors président du centre de formation.

Aulas appelle à l'union sacrée