OL : La fin de saison plombée par... une star américaine ?

La rédaction

En cas de 16e place, l’OL, actuellement dernier de Ligue 1, jouera un barrage aller-retour face au vainqueur du play-off de Ligue 2. Dans le cas échéant, l’Olympique Lyonnais ne sera pas en mesure de recevoir car le Groupama Stadium accueille le 2 juin, soit le même jour, un concert de Taylor Swift.

Cela pourrait être un véritable coup dur pour l’Olympique Lyonnais. Pointant à la dernière place de Ligue 1 avec une seule petite victoire au compteur après 13 matches, l’OL est en grand danger et la question du maintien se pose de plus en plus dans le Rhône. Une situation qui n’avait pas vraiment été anticipée si l’on se fie à la programmation du Groupama Stadium au mois de juin prochain.

OM : Coup de théâtre à l’OL, Gattuso s’en mêle https://t.co/fujY89xCAC pic.twitter.com/4Kx8llXDYD — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Un concert de Taylor Swift au Groupama Stadium le même jour

Dans le cas d’une 16e place à l’issue de la saison, l’OL jouera les barrages aller-retour face au vainqueur du play-off de Ligue 2. Le match de retour est prévu chez la formation de Ligue 1, le 2 juin prochain. Or, comme nous l’apprend Le Progrès , cela poserait un gros problème dans le calendrier, car la célèbre chanteuse américaine Taylor Swift donnera un concert le jour même.

Un match crucial face à l’OM en priorité

Pour autant, les Lyonnais ont encore le temps de voir venir le spectre de la Ligue 2. S’ils veulent le retarder, voire l’effacer, les hommes de Pierre Sage devront ramener un bon résultat de leur déplacement à Marseille ce mercredi (21h), en match en retard de la 10e journée du Championnat.