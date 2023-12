Aulas fait craquer l'OL, la guerre est déclarée

Amadou Diawara

Depuis son départ de l'OL, Jean-Michel Aulas a taclé son ancien club et sa direction à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Alors que leur ancien président affirme avoir été piraté, les dirigeants actuels des Gones sont tout de même sortis de leurs gonds, ayant d'ailleurs engagé une action en justice à son encontre.

Depuis son départ de l'OL, Jean-Michel Aulas reste très actif sur les réseaux sociaux, n'hésitant pas à se prononcer sur l'actualité de son ancien club. D'ailleurs, l'ex-président des Gones a même adressé certains tacles à la nouvelle direction rhodanienne sur son compte X , notamment à son successeur John Textor. « C’est la cata ! Le problème ce n’est pas eux, ce sont les recrutements faits par Louis-Jean (le directeur du recrutement de l’OL, ndlr) qui sont du niveau L2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l’on connaît maintenant ! », a posté Jean-Michel Aulas, entre autres.

Aulas rend fou certains à l'OL

Toutefois, Jean-Michel Aulas dément avoir publié ces messages sur les réseaux sociaux, se défendant en affirmant qu'il a été piraté. « J’ai porté plainte concernant ce tweet. A l’OL, j’avais délégué un certain nombre de choses à l’époque, dont ça. Mais je me suis rendu compte des limites de la chose car mes identifiants étaient restés les mêmes » , a expliqué l'ancien président de l'OL au Progrès dernièrement. Mais qu'en pensent John Textor et ses collaborateurs à Lyon ?

L'OL a porté plainte contre Aulas