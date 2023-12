L’OL imite l’OM, Riolo pique une grosse colère

Thibault Morlain

Dernier de Ligue 1, l’OL est en plein reconstruction pour tenter d’éviter la catastrophe en fin de saison. Alors que Fabio Grosso a été remercié, un nouvel entraîneur est attendu à Lyon. Un choix qui pourrait notamment revenir à David Friio, ancien de l’OM qui devrait débarquer à la tête du sportif chez les Gones. Et pour remplacer Grosso, des noms d’anciens Marseillais sont évoqués, ce qui ne plait pas vraiment à Daniel Riolo.

Et si l’OL prenait l’accent marseillais pour tenter de se sauver ? Le club de John Textor cherche une solution pour endiguer la crise et ce sont des anciens de l’OM qui pourrait venir en aide aux Gones. Récemment parti du club phocéen, David Friio est attendu pour prendre les commandes du sportif à l’OL. Il devrait notamment choisir le successeur de Fabio Grosso comme entraîneur et ce n’est donc pas une surprise si l’on retrouve Jorge Sampaoli et Igor Tudor, deux anciens entraîneurs de l’OM, parmi les pistes de l’OL.

« J’ai rien contre David Friio »

Mais en voyant ce lien se créer entre l’OL et l’OM, Daniel Riolo a fait part de son mécontentement. En effet, dans des propos accordés lors du podcast L’After Lyon , le journaliste pour RMC a alors lâché : « J’ai rien contre David Friio, je trouve que c’est un type très bien, on se connait depuis très longtemps, je n’ai rien contre lui. C’est juste l’idée que le mec qui rachète le mec, il est dans une panade pas possible depuis cet été, il n’arrive à rien et sa solution c’est d’aller chercher peut-être deux anciens Marseillais. En tout cas un, sûr, et peut-être deux s’il prend un ancien coach de l’OM. Ça me pose problème ? Oui ».

« Qu’on trouve des solutions autres »