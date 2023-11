C’est la crise à l’OL, Grosso rejoint Raymond Domenech !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouvelle défaite pour l'Olympique Lyonnais de Fabio Grosso, qui n'a pas trouvé la solution pour relancer le club depuis son arrivée en septembre, en lieu et place de Laurent Banc. L'Italien affiche un terrible bilan de quatre défaites en sept matches sur le banc, soit le plus haut total pour un entraîneur à l'OL depuis Raymond Domenech...

Ce dimanche, l’OL a encore connu la défaite, battu par le LOSC sur sa pelouse (0-2). Un nouveau revers pour Fabio Grosso, le quatrième depuis sa nomination sur le banc des Gones en septembre dernier. L’Italien affiche un bilan très inquiétant, atteignant le plus haut total de défaites depuis Raymond Domenech.

Plus haut total de défaites depuis Domenech

Comme le souligne Opta , il faut remonter à la saison 1989/90 pour retrouver trace d’un entraîneur avec si peu de réussite du côté de l’OL. Fabio Grosso totalise quatre défaites et deux nuls pour une seule victoire lors de ses sept premiers matches sur le banc rhodanien, soit le pire bilan depuis Raymond Domenech. L’Italien parviendra-t-il renverser la situation pour permettre à Lyon de quitter sa place de lanterne rouge, mais également sauver sa peau ?.

Fabio Grosso y croit encore