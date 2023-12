Un attaquant signe à l'OM, Gattuso hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré des débuts plus que poussifs, Pierre-Emerick Aubameyang semble enfin avoir retrouvé son meilleur rendement avec l'OM. Le Gabonais reste effectivement sur trois prestations très abouties dont la dernière à Lorient dimanche soir (4-2). Et Gennaro Gattuso n'a pas tari d'éloges pour son avant-centre qui justifie enfin sa signature à l'OM où il a la lourde tâche de remplacer Alexis Sanchez.

Gattuso s'enflamme pour Aubameyang

« C'est peut-être incroyable pour vous, mais pas pour moi. Je le vois au quotidien, il travaille énormément et en récolte les fruits. C'est un vrai pro, un travailleur. Il donne beaucoup et est très apprécié par ses coéquipiers. Vous savez, dans ma carrière, et même en tant qu'entraîneur, j'ai croisé beaucoup de joueurs, j'en ai vu énormément, mais je peux vous dire que Pierre-Emerick, c'est un vrai professionnel, quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'appliqué. À 34-35 ans, si vous voulez rester en bonne forme, il faut travailler la force qu'on peut avoir dans les jambes. Et je crois aujourd'hui qu'il bénéficie de son travail, tout simplement. Je lui avais dit que son moment arriverait et le moment est arrivé. On est en train de voir le vrai Pierre-Emerick. Et je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement », confie le coach de l'OM en conférence de presse, avant d'être relancé sur son nouveau schéma tactique.

«On est en train de voir le vrai Pierre-Emerick»