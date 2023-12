Mercato : Recalé à l’étranger, il choisit l’OM !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang renaît de ses cendres ces dernières semaines à l’OM après des débuts poussifs. Les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent être aux anges, mais n’aurait jamais témoigné de la présence du Gabonais cette saison si le FC Barcelone lui avait donné une tout autre réponse…

L’OM a certes perdu Alexis Sanchez à la dernière intersaison. Néanmoins, une autre star du football européen a posé ses valises à Marseille en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Et le FC Barcelone n’est pas étranger à cette réussite pour Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille.

Aubameyang a tenté de revenir au Barça avant de dire oui à l’OM !

Et pour cause, le FC Barcelone aurait pu griller la priorité à l’OM si tel avait été le souhait du club blaugrana. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang aurait toujours rêvé de jouer en Liga et avait vu son vœu le plus cher être exaucé l’espace de six mois en 2022 au Barça avant d’être vendu à l’été 2022 à Chelsea où il a connu une saison très compliquée sur le plan personnel. SPORT explique qu’Aubameyang aurait proposé ses services cet été avant d’atterrir à l’OM.

Le Barça l’a recalé à l’été… et l’hiver dernier !