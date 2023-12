Le vestiaire de l’OM se lâche sur Gattuso

Arnaud De Kanel

Les bons résultats s'enchainent pour l'OM, vainqueur pour la quatrième fois de suite dimanche soir, face au barragiste, Lorient. Et malgré le visage conquérant affiché en première période, Gennaro Gattuso avait montré plusieurs signes d'agacement au bord du terrain. Sa colère s'est intensifiée en seconde avant qu'il fasse part de son mécontentement devant les journalistes. Amine Harit révèle que son coach a haussé le ton dans le vestiaire.

Les jours se suivent et se ressemblent pour l'OM qui n'en fini plus de gagner. Cette fois-ci, c'est Lorient qui a fait les frais de la furia marseillaise incarnée par un Pierre-Emerick Aubameyang dans la meilleure forme de sa vie marseillaise. Mais alors que l'OM menait de trois buts d'écart avant la fin du premier acte, Gennaro Gattuso multipliait les remontrances à la stupéfaction générale. L'Italien a poursuivi dans le vestiaire comme l'a révélé Amine Harit, mitigé après ce nouveau succès.

«On doit être plus attentif et concentré»

« On fait une excellente première période, avec de l'intensité, beaucoup d'occasions. On rentre (à la pause) à 4-1, on doit être plus attentif et concentré. C'est dur de gérer un score aussi large. On s'attend à ce qu'ils poussent. Mais dans l'ensemble, très bon match », a jugé le meneur de jeu de l'OM au micro de Prime Vidéo . Le Marocain confirme que Gennaro Gattuso a mis en garde son vestiaire.

«C'est l'exigence du haut niveau»