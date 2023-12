La star de l’OM flambe, Gattuso jubile

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On n'arrête plus Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais a inscrit un doublé, participant à la victoire de son équipe face à Lorient ce dimanche (4-2). Après des semaines délicates sous le maillot de l'OM, l'attaquant de 34 ans récolte les fruits de son travail selon Gennaro Gattuso. Admiratif, le technicien a tenu à lui rendre hommage.

La renaissance de Pierre-Emerick Aubameyang. Lors des quatre derniers matches de l'OM, l'international gabonais a inscrit sept buts, dont un doublé face à Lorient ce dimanche soir en championnat. Le joueur semble avoir retrouvé la confiance qui le fuyait depuis son arrivée à l'OM. Il faut dire que son association avec Vitinha sur le front de l'attaque fait des merveilles depuis la rencontre face à l'OL mercredi dernier. Interrogé sur la forme d'Aubameyang ce dimanche, Gennaro Gattuso n'est pas particulièrement surpris. Selon lui, le buteur avait tout simplement besoin de temps.

OM : Gattuso se fait interpeller après son coup avec Aubameyang https://t.co/2JRe0UXm49 pic.twitter.com/xcwLTILlf0 — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

Gattuso rend hommage à Aubameyang

« C'est peut-être incroyable pour vous, mais pas pour moi. Je le vois au quotidien, il travaille énormément et en récolte les fruits. C'est un vrai pro, un travailleur. Il donne beaucoup et est très apprécié par ses coéquipiers. Vous savez, dans ma carrière, et même en tant qu'entraîneur, j'ai croisé beaucoup de joueurs, j'en ai vu énormément, mais je peux vous dire que Pierre-Emerick, c'est un vrai professionnel, quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'appliqué » a lâché l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

« Il bénéficie de son travail »