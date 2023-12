OM : Gattuso tente un coup avec Aubameyang, il jubile

Hugo Chirossel

À l’occasion de la réception de l’OL mercredi dernier au Stade Vélodrome (3-0), Gennaro Gattuso a décidé d’innover en changeant de système. Un nouveau dispositif qui a permis au technicien italien d’aligner Vitinha aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Les deux attaquants de l’OM ont brillé lors de cette rencontre et leur entraîneur a beaucoup aimé leur complémentarité.

Après l’Ajax Amsterdam (4-3) et le Stade Rennais (2-0), l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive mercredi soir, lors de la réception de l’OL (3-0). Un match marqué par le duo Vitinha-Aubameyang. Gennaro Gattuso a décidé de revoir ses plans pour cette rencontre, en passant à une défense à cinq et avec ses deux attaquants alignés ensemble sur le front de l’attaque.

«Ils s'entendent très bien entre eux»

Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang ont tous les deux été buteurs et passeurs l’un pour l’autre. Une performance et une association qui a forcément fait plaisir à l’entraîneur de l’OM : « On était très contents de leur performance l'autre soir. Je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre les deux joueurs, car cela donne la possibilité à Pierre-Emerick de s'écarter sur le terrain. Il adore faire ça, donc ils s'entendent très bien entre eux. Mais après, on va voir match après match. Mais c'est sûr qu'ils ont très bien joué ensemble », a déclaré Gennaro Gattuso ce vendredi en conférence de presse.

«Il y a une vraie complicité entre les deux»