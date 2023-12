Mercato : L’OL vend la mèche pour le changement d’entraîneur ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son large succès face à Toulouse dimanche, l'OL reste bon dernier du championnat. Pierre Sage, qui assure l'intérim depuis le renvoi de Fabio Grosso, s'est confié sans détour sur son avenir et laisser clairement entendre qu'il devrait laisser sa place à un entraîneur plus confirmé dans les jours à venir, alors que Jorge Sampaoli et Bruno Génésio sont en lice pour récupérer le poste.

L'OL s'est offert une grosse bouffée d'oxygène dimanche en battant Toulouse (3-0) grâce à un triplé d'Alexandre Lacazette. Un deuxième succès cette saison qui permet au club rhodanien de reprendre espoir dans la course au maintien, mais qui ne garantit pas pour autant un avenir à long terme pour Pierre Sage sur le banc de l'OL.

Sampaoli et Génésio annoncés à l'OL

Alors que les noms de Bruno Génésio et Jorge Sampaoli reviennent avec insistance depuis quelques jours pour récupérer le poste d'entraîneur à l'OL, l'intérim de Pierre Sage pourrait bien s'arrêter dans un avenir très proche. Interrogé en conférence de presse d'après-match dimanche, il a d'ailleurs vendu la mèche en évoquant un retour dans ses fonctions initiales à l'Academy.

« Aucun problème à retourner à l'Academy »»