Riolo : Le SMS lunaire qu’il reçoit en pleine émission !

La rédaction

Alors qu’il était en pleine émission dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a reçu un message pour le moins surprenant, dont il a révélé le contenu à l’antenne. Il s’agissait de Franck Annese, patron du magazine So Foot. Ce dernier avait une proposition à lui faire, quelqu’un souhaitant lui offrir son poids en huile d’olive.

Présent dans l’After Foot sur RMC mardi soir pour débriefer les premières rencontres des huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec notamment le match nul du LOSC sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1), Daniel Riolo a reçu un message pour le moins surprenant en pleine émission.

« J’ai quand même reçu un message complètement fou »

« Pendant l’émission, j’ai quand même reçu un message complètement fou, assez surréaliste, qui n’a rien à voir avec le foot », a teasé Daniel Riolo, avant de dévoiler le contenu de ce message envoyé par Franck Annese, le patron du magazine So Foot, qui lui donnait la possibilité d’avoir son poids en huile d’olive.

« Je suis avec un ami, il vient de Kabylie et il veut t’offrir ton poids en huile d’olive »

« Le patron de So Foot me dit : “Rappelle-moi immédiatement, je suis avec un ami, il vient de Kabylie et il veut t’offrir ton poids en huile d’olive”. J’ai dit : “Mais je suis en pleine émission, je ne peux pas t’appeler”. Il me dit : “Tu vas rater, elle est vraiment bonne son huile d’olive” », a ajouté Daniel Riolo.