Erling Haaland : Sa liaison secrète à Paris

S'il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2034 avec Manchester City, Erling Haaland passe tout de même beaucoup de temps à Paris. En effet, le buteur norvégien de 24 ans a l'habitude de se rendre dans la capitale française pour profiter de son ambiance. D'ailleurs, Erling Haaland aurait noué des liens avec Mehdi Abdelhedi, propriétaire du Siena et du César, deux restaurants très prisés.

Lors de l'été 2022, Manchester City a arraché Erling Haaland au Borussia Dortmund. En effet, les Citizens de Pep Guardiola ont déboursé environ 60M€ pour s'offrir les services de la star norvégienne de 24 ans.

Haaland se déplace souvent à Paris

S'il réside à Manchester depuis deux ans et demi, Erling Haaland passe également beaucoup de temps à Paris. Selon les informations de L'Equipe, le numéro 9 des Citizens aime venir dans la capitale française pour y passer quelques jours, et ce, pour profiter de l'ambiance « de ses restaurants les plus prisés, de son hôtellerie de luxe et de ses boites de nuit connues dans le monde entier ».

Abdelhedi a une connexion avec City grâce à Haaland

A en croire L'Equipe, Erling Haaland s'est rapproché de Mehdi Abdelhedi, propriétaire du Siena et du César, grâce à ses escapades à Paris. Alors que le Norvégien est un client, le restaurateur a noué une connexion avec Manchester City. D'ailleurs, Rodri a célébré son Ballon d'Or au Siena - placé derrière la place Vendôme dans le Ier arrondissement - l'automne dernier.