Le PSG au cœur d’une opération surprise sur le mercato ?

Thomas Bourseau

Gianluigi Donnarumma a bénéficié du poste de gardien numéro un à l’été 2022. Mais il semblerait que le PSG ait tenté une approche pour Wojciech Szczęsny à la dernière intersaison. Pire, la presse italienne annonce même une tentative d’échange de joueurs de la part du Paris Saint-Germain dans lequel Donnarumma ferait partie intégrante.

Le PSG a témoigné d’arrêts splendides de la part de Gianluigi Donnarumma en cette première partie de saison, mais aussi de quelques trous d’air comme son expulsion face au Havre le 3 décembre dernier (2-0). De quoi permettre à Arnau Tenas de se montrer lors des deux dernières sorties du Paris Saint-Germain.

«Cet été, le PSG a manifesté son intérêt pour Szczesny»

Néanmoins, il semblerait que le PSG se soit renseigné au sujet de Wojciech Szczęsny selon le journaliste Maciej Siemiatkowski qui a fait passer le message suivant pour TV Play. « Cet été, le PSG et des clubs américains ont manifesté leur intérêt pour Szczesny, mais il est en phase avec la Juventus et les choix du club pour le futur. Si le club continue de lui faire confiance, il n'a aucun doute sur son avenir en noir et blanc ».

Échange Donnarumma - Szczęsny ?