PSG : En privé, Zaïre-Emery a fait une grande promesse

Blessé à la cheville lors de la démonstration de l'équipe de France contre Gibraltar (14-0), Warren Zaïre-Emery ne devait plus rejouer en 2023. Mais pour le plus grand bonheur de Luis Enrique, le milieu de terrain formé au PSG est déjà de retour puisqu'il est entré en jeu contre le FC Nantes samedi soir, et postule donc à une place de titulaire contre le Borussia Dortmund mercredi soir. Mais pour le joueur, ce n'est pas une surprise.

Le communiqué publié par le PSG le 23 novembre dernier était pourtant sans appel. « Victime d'une entorse d'une gravité moyenne à la cheville droite, Warren Zaïre-Emery restera en soins jusqu'à la trêve hivernale », écrivait le club de la capitale après la blessure subie par Warren Zaïre-Emery sur l'action de son premier but en équipe de France contre Gibraltar (14-0). Par conséquent, le milieu de terrain de 17 ans ne devait plus refouler les pelouses en 2023 selon le diagnostic du PSG.

🚨Confirmation des infos @le10sport : accord total pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery.Le #PSG attend ses 18 ans pour officialiser l’annonce.https://t.co/cSVjTmmugA https://t.co/sJNgYORNXy — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) December 11, 2023

Zaïre-Emery déjà de retour !

Mais le club de la capitale s'est visiblement trompé. Et pour cause, Warren Zaïre-Emery était déjà dans le groupe samedi soir pour la réception du FC Nantes en Ligue 1. Le joueur formé au PSG est entré en cours de jeu afin de disputer la dernière demi-heure. De très bon augure à quelques jours du choc contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Une rencontre que Warren Zaïre-Emery pourrait même démarrer dans la peau de titulaire..

Il l'avait annoncé à ses proches