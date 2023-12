Un joueur de l'ASSE revient sur son clash avec le nouvel entraîneur

Thibault Morlain

Laurent Batlles remercié, l'ASSE s'était mis en quête d'un nouvel entraîneur. Et le choix s'est finalement porté sur Olivier Dall'Oglio. A 59 ans, le technicien a donc pris les commandes de l'effectif des Verts, connaissant déjà certains joueurs. C'est notamment le cas de Gauthier Larsonneur, avec qui ça avait chauffé du côté de Brest.

Passé par Dijon, Brest ou encore Montpellier, Olivier Dall'Oglio vient d'être intronisé entraîneur de l'ASSE. Débarqué dans le Forez pour prendre la succession de Laurent Batlles, il retrouve notamment Gauthier Larsonneur. Entre eux, ça s'était d'ailleurs accroché du côté de Brest quand Dall'Oglio avait décidé d'envoyer Larsonneur sur le banc de touche...

« Pour lui c'était la solution »

Retrouvailles donc entre Gauthier Larsonneur et Olivier Dall'Oglio à l'ASSE. Présent en conférence de presse ce vendredi, le gardien stéphanois est d'ailleurs revenu sur les tensions du passé, du temps où les deux hommes étaient à Brest : « Le fait de m'avoir mis sur le banc un moment pour me faire réagir ? Pour lui, c'était la solution ».

« L'objectif commun est sain »